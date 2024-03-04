Александр Лукашенко поблагодарил Казахстан за ратификацию документов о членстве Беларуси в ШОС

АСТАНА /Trend/ - В феврале Казахстан ратифицировал документы о членстве Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), мы за это благодарны.

Как передает в понедельник Trend, об этом, в частности, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана в Минске Ерланом Байжановым.

"Что касается вашей международной активности, то вы сегодня председательствуете в организации ОДКБ и ШОС. Во-первых, мы знаем, что в феврале вы ратифицировали все документы о членстве Беларуси в ШОС. Мы вам очень благодарны за это. Но, естественно, в июле, по моему, в Астане состоится очередное заседание Шанхайской организации сотрудничества. Было бы очень символично и мы бы это приветствовали, если бы Беларусь именно в Астане стала полноценным членом Шанхайской организации сотрудничества. Мы вас будем об этом просить. От председательствующей стороны, естественно, многое зависит. И нашему министерству иностранных дел надо активно поработать в этом плане", - отметил Лукашенко.

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