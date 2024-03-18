Казахстан выступает континентальным мостом вдоль транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг - МИД

АСТАНА /Trend/ - Казахстан выступает в роли континентального моста по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко на брифинге для журналистов.

"Наше географическое положение позволило нам служить торговым и дипломатическим мостом между Востоком и Западом. Казахстан в сотрудничестве с нашими соседями в Центральной Азии и за ее пределами, а также с такими партнерами, как ЕС, извлекает выгоду из своего географического положения и геоэкономического потенциала для улучшения сухопутных связей между Азией и Европой. Казахстан и Центральная Азия имеют явные преимущества для соединения отдаленных рынков и служат континентальным мостом вдоль транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг", - сказал он.

По его словам, через Казахстан проходит около 80 процентов наземных грузопотоков между Европой и Азией.

"Уже благодаря коллективным действиям объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, или Среднему коридору, утроился за последние два года и, как ожидается, увеличится еще больше в течение следующих пяти лет", - подчеркнул Василенко.

Отметим, что на сегодняшний день через Казахстан проходит 13 международных транспортных коридоров, в том числе 5 железнодорожных и 8 автомобильных.

Кроме того, за последние 10 лет в транспортно-логистическую инфраструктуру Казахстана было инвестировано около 30 миллиардов долларов США.

Более того, в ближайшие пять лет для реализации крупных инфраструктурных проектов в сфере транспорта Казахстана будет вложено не менее 40 миллиардов евро.

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