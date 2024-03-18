Минтранс России о ходе реализации транспортных проектов с Казахстаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта России приступило к реализации меморандумов о взаимопонимании с Казахстаном и рядом других стран по созданию двух новых транспортных коридоров.

Об этом сказали Trend в министерстве транспорта России.

"Совместно с транспортными ведомствами причастных государств минтранс России приступил к реализации Меморандума о взаимопонимании по созданию и развитию МТК "Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан" и Меморандума о взаимопонимании по формированию и развитию международного мультимодального транспортного коридора "Россия - Каспийское море - Туркменистан - Узбекистан - Кыргызстан", подписанных в ноябре 2023 года в Ташкенте в рамках 1-го Международного транспортного форума ШОС", - сказали в ведомстве.

В министерстве отметили, что документы направлены на создание условий для повышения эффективности транспортных связей для организации грузоперевозок (включая контейнерные) в многостороннем и транзитном сообщении по коридорам, увеличения объемов международных грузоперевозок (включая контейнерные) и установления приоритетности грузов (включая контейнерные).

"Прорабатывается перечень мер для наиболее полной реализации всеми государствами потенциала данных международных коридоров", - добавили в министерстве.

Напомним, что 19 февраля в рамках Координационного транспортного совещания государств-участников СНГ состоялась встреча представителей министерств транспорта Казахстана, России, Узбекистана и Беларуси.

На совещании стороны обсудили вопрос формирования и развития международного транспортного коридора "Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан", дальнейшие действия по развитию данного коридора. В ходе встречи стороны договорились провести первое заседание рабочей группы в середине марта этого года.

Участники мероприятия также пришли к мнению, что в целом, с учетом запуска реализации проекта "Дарбаза-Мактаарал", инфраструктура казахстанского участка позволяет обеспечить перевозку грузов по данному коридору.