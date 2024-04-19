Казахстан и Кыргызстан заинтересованы в значительном увеличении товарооборота - Токаев

АСТАНА /Trend/ - Казахстан и Кыргызстан заинтересованы в значительном увеличении товарооборота.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым брифинга для СМИ.

"Мы пришли к общему выводу, что между нашими странами не должно быть нерешенных вопросов. Особое внимание уделили укреплению торгово-экономических связей. Казахстан – один из ключевых партнеров Кыргызстана в сфере торговли и инвестиций. В прошлом году взаимный товарооборот достиг 1,5 млрд долларов. В ходе переговоров мы подтвердили заинтересованность в увеличении данного показателя до 2 млрд долларов. В целом, есть все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот в короткие сроки", - сказал Токаев.

По его словам, Казахстан готов экспортировать промышленные и другие товары. "Казахстан уже сейчас может увеличить объем экспорта в Кыргызстан по 195 товарным позициям общей стоимостью 260 млн долларов. Кыргызстан также экспортирует ряд продукции в Казахстан", - сказал глава государства.

Токаев отметил, что стороны договорились всецело использовать имеющиеся возможности, активизировать работу Межправительственного совета и Межрегионального форума, оперативно запустить строящийся на границе торгово-логистический индустриальный комплекс.