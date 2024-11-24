Казахстан отгрузил 1,2 миллиона тонн нефти в направлении нефтепровода БТД

БАКУ /Trend/ - По итогам 10 месяцев 2024 года объём транспортировки нефти в РК по системе магистральных нефтепроводов составил около 60 млн тонн.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Республики Казахстан, по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума транспортировано порядка 46,3 млн тонн.

Объём транспортировки нефти по участку Атырау-Самара составил порядка 7,2 млн тонн. 1,2 млн тонн казахстанской нефти было направлено в Германию.

По итогам 10 месяцев из порта Актау транспортировано более 3,1 млн тонн нефти, из них по направлению порта Махачкала отгружено 1,6 млн тонн, в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан - 1,2 млн тонн.

По маршруту нефтепровода Атасу-Алашанькоу осуществлена транспортировка более 1 млн тонн нефти.