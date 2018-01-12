Прожиточный минимум в Кыргызстане увеличился еще на 2,2%

12 января 2018 15:09 (UTC+04:00)

Сумма прожиточного минимума в Кыргызстане по итогам 2017 года в среднем составила 4 тыс 979 сомов. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете страны, передает Kabar.

По данным ведомства, по сравнению с прошлогодними показателями она увеличилась на 2,2 процента или на 106,5 сома.

«За период с 2010 по 2016 год ежегодно отмечался рост прожиточного минимума. Единственно были два исключения в 2012 и 2016 годах, когда прожиточный минимум снизился», - добавили в комитете.

Так, сумма прожиточного минимума для лиц трудоспособного возраста составляет в среднем 5 тыс 479 сомов, пенсионеров – 5 тыс 392 сома, для детей до 7 лет – 3 тыс 658 сомов, от 7 до 14 лет – 4 тыс 325 и 4 тыс 710 сомов для детей от 14 до 17 лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ВВП Кыргызстана растет за счет отрасли по оказанию услуг
Кыргызстан 11:52
Кыргызстан в течение 5 лет выплатит Huawei вложенные в проект «Умный город» средства
Кыргызстан 09:17
Узбекистан откроет новые предприятия в Кыргызстанe
Бизнес 11 января 11:04
В Бишкеке обсудили перспективы наращивания кыргызско-таджикского сотрудничества
Кыргызстан 11 января 10:57
Президент Кыргызстана объявил 2018-й год Годом развития регионов
Кыргызстан 10 января 09:11
Каждый шестой кыргызстанец не имеет доступа к чистой питьевой воде
Кыргызстан 9 января 15:01
Кыргызстан получил грант в 2,5 млн евро на поддержку избирательной системы
Кыргызстан 9 января 09:16
В Кыргызстане пройдет чемпионат по хорсболу
Кыргызстан 8 января 13:50
Названа причина смога над Бишкеком
Кыргызстан 8 января 09:53
Жээнбеков поручил повысить уровень образования населения Кыргызстана в религиозной сфере
Кыргызстан 6 января 11:33
В Кыргызстане массово уволили 400 работников в горнодобывающей отрасли
Кыргызстан 5 января 15:59
Азербайджанская компания проведет аудит ГЭС в Кыргызстане
Бизнес 5 января 10:04
На юге Кыргызстана произошло землетрясение
Кыргызстан 5 января 09:24
В Оше из-за тумана временно закрыт аэропорт
Кыргызстан 5 января 09:23
Посол Кыргызстана провел встречу со спикером парламента Катара
Кыргызстан 4 января 10:25
Жээнбеков подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС
Кыргызстан 30 декабря 2017 15:12
10 значимых событий во внешней политике Кыргызстана в 2017 году
Кыргызстан 30 декабря 2017 13:58
В Бишкеке состоялись межмидовские консультации между Таджикистаном и Кыргызстаном
Таджикистан 30 декабря 2017 11:46