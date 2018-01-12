Прожиточный минимум в Кыргызстане увеличился еще на 2,2%

Сумма прожиточного минимума в Кыргызстане по итогам 2017 года в среднем составила 4 тыс 979 сомов. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете страны, передает Kabar.

По данным ведомства, по сравнению с прошлогодними показателями она увеличилась на 2,2 процента или на 106,5 сома.

«За период с 2010 по 2016 год ежегодно отмечался рост прожиточного минимума. Единственно были два исключения в 2012 и 2016 годах, когда прожиточный минимум снизился», - добавили в комитете.

Так, сумма прожиточного минимума для лиц трудоспособного возраста составляет в среднем 5 тыс 479 сомов, пенсионеров – 5 тыс 392 сома, для детей до 7 лет – 3 тыс 658 сомов, от 7 до 14 лет – 4 тыс 325 и 4 тыс 710 сомов для детей от 14 до 17 лет.

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