В Кыргызстане обнародованы данные по голосованию на выборах депутатов местных кенешей

ЦИК КР предоставила информацию по участию избирателей в голосовании на выборах депутатов местных кенешей Кыргызской Республики, на 13:00, пишет Кабар.

В Кыргызстане 28 января 2018 года начались очередные выборы в местные кенеши (представительный орган местного самоуправления.

Выборы пройдут в 11 местных кенешах, в 2-х городских и 9-ти айылных кенешах. Всего предстоит избрать 211 депутатов, из них - 149 депутатов айылных кенешей и 62 депутатов городских кенешей.

Всего были утверждены 29 избирательных округов и 56 избирательных участков.

Для участия в выборах местных кенешей зарегистрированы 1 тыс 250 кандидатов (453 кандидата в депутаты айылных кенешей и 797 кандидатов в городские кенеши).

В окончательный список избирателей на выборах депутатов некоторых местных кенешей включены 87 тыс 132 избирателя.

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