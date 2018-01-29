Кыргызстан принял участие в заседании «Центральная Азия + Япония»

Первый заместитель иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова приняла участие в 12-ом заседании старших должностных лиц Диалога «Центральная Азия + Япония», который состоялся в Душанбе (Таджикистан) 26 января. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР, передает Kabar.

В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов сотрудничества по транспорту и логистике, туризму и региональной безопасности. Тема туризма стала новым направлением практического взаимодействия в рамках Диалога.

Кроме этого, всеми участниками Диалога была отмечена целесообразность активизации сотрудничества в сферах сельского хозяйства, борьбы с чрезвычайными ситуациями и торгово-экономического сотрудничества, в частности повышение эффективности потенциала стран Центральной Азии.

Предложение кыргызской стороны о необходимости продвижения в рамках Диалога культурно-гуманитарного сотрудничества, а также привлечение японских цифровых технологий в регион было поддержано большинством участников заседания.

Вместе с этим, все страны-участницы подтвердили, что актуальными на сегодняшний день остаются вопросы сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, в секторе энергетики и природных ресурсов, промышленности, в области здравоохранения, изменения климата и окружающей среды, подготовки кадров, которые должны продвигаться с целью дальнейшей их реализации.

Диалог «Центральная Азия+Япония» функционирует с 2004 года и в настоящее время председательствующей страной в Диалоге является Таджикистан.

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