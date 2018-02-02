Кыргызстан и Таджикистан намерены увеличить товарооборот между странами. Об этом было сказано во время переговоров президентов Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и Таджикистана Эмомали Рахмона в расширенном составе в Душанбе, передает Kabar.

Жээнбеков подчеркнул, что следует принять конкретные, действенные меры по активизации торгово-экономического сотрудничества и создавать благоприятные условия для увеличения объема товарооборота между Кыргызстаном и Таджикистаном.

«В этой связи предлагаю поручить правительствам наших стран разработать механизмы взаимодействия по экспорту, импорту и реэкспорту товаров с учетом членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе и наличия статуса ВСП+. Налаживать сотрудничество между торговыми палатами и изучить возможность создания Делового совета между нашими странами. Необходимо помочь бизнес-кругам и хозяйствующим субъектам наших стран в налаживании контактов и заключении контрактов», - сказал Жээнбеков и предложил в ближайшее время провести в Бишкеке бизнес-форум с участием таджикских предпринимателей.

Кроме этого, для создания необходимых условий по взаимным поездкам граждан и развития туризма Жээнбеков предложил увеличить количество авиарейсов между странами по маршруту Бишкек-Душанбе-Бишкек.

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