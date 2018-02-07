Семь видов продуктов из Кыргызстана будут экспортироваться в Индию

7 февраля 2018 09:22 (UTC+04:00)

Семь видов продуктов из Кыргызстана будут экспортироваться в Индию (грецкий орех, чернослив, яблоки, абрикосы, шиповник, топленое масло и мёд). Об этом сообщил председатель ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев, передает Kabar.

По его словам, довольно успешно представляют Кыргызстан союз кооперативов КР на выставке органических продуктов питания, который проходит в эти дни в Индии.

На общем страновом стенде представлена продукция с экспортным потенциалом. Среди них лекарственные травы «Иссык-куль Органик», сухофрукты «Күназык» и многие другие.

К концу выставки состоится подписание соглашения на поставку 7 видов продукции между союзом кооперативом КР и индийским кооперативом по маркетингу сельхоз продукции для дальнейшей продажи продукции КР по всей Индии.

«Это очень хороший результат. Индия очень перспективный рынок для отечественных товаропроизводителей», - отметил Дегенбаев.

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Azernews Newspaper
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