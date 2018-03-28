Главы МИД России и Кыргызстана обсудили вопросы сотрудничества

28 марта 2018 10:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках участия в Ташкентской конференции по Афганистану министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев накануне встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Кыргызстана.

Стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества и взаимодействия в рамках международных организаций.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что современное состояние кыргызско-российского взаимодействия характеризируется поступательным и динамичным развитием стратегического партнерства и союзничества.

Также стороны затронули вопрос подготовки к предстоящей кыргызско-российской Межправительственной комиссии.

Как сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, Абдылдаев выразил соболезнование Лаврову в связи с произошедшими 26 марта трагическими событиями в городе Кемерово.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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