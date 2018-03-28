Состоится первое заседание совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана

28 марта 2018 13:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков 29 марта примет участие в работе первого заседание Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана, передает информагентство "Кабар".

Узбекскую делегацию возглавит премьер-министр страны Абдулла Арипов. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства Кыргызстана.

Совет был создан в соответствии с меморандумом, заключенным между правительствами Кыргызстана и Узбекистана, о создании совета полномочных представителей правительства Кыргызстана в приграничных областях Узбекистана, подписанного в Бишкеке в ходе государственного визита главы Узбекистана Шавката Мирзиёева 5-6 сентября 2017 года.

В ходе заседания первого Совета планируется обсуждение вопросов развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между регионами двух стран.

В состав кыргызской делегации вошли руководители министерств и ведомств, полномочные представители правительства в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях, а также руководители территориальных органов управления приграничных регионов.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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