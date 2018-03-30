Уголовное дело в отношении экс-министра транспорта Кыргызстана приостановлено

Уголовное дело в отношении бывшего министра транспорта Кыргызстана Нурлана Сулайманова приостановили.

Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил начальник отдела по надзору за следствием и оперативно-розыскной деятельностью в органах борьбы с экономическими преступлениями и таможни Генеральной прокуратуры Абай Молдокматов, передают кыргызские СМИ.

По его словам, это связано с тем, что обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями объявили в розыск.

“Уголовное дело передадут в суд, после того как Нурлана Сулайманова задержат”, — сказал Абай Молдокматов.

Он отметил, что уголовное дело в отношении депутата парламента Музаффара Исакова сейчас рассматривают в суде.

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