Президент Кыргызстана принял верительные грамоты у послов Германии, Турции и Казахстана

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принял верительные грамоты у послов Германии, Турции и Казахстана, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

Послы Германии Моника Иверсен, Турции Женгиз Камиль Фырат и Казахстана Карим Кокрекбаев заверили президента в готовности способствовать углублению дружественных связей их стран с Кыргызстаном.

“После обретения независимости Кыргызстан от плановой экономики перешел к рыночной. Становление в годы независимости было нелегким, но к нам на помощь пришли наши друзья, в числе которых была и Германия. За эти годы Германия оказала неоценимую помощь Кыргызстану. Надеюсь, что с вашим приходом на должность посла Германии в Кыргызстане отношения между нашими странами перейдут на новый уровень сотрудничества”, – сказал Жээнбеков, обращаясь к Монике Иверсен.

Глава государства отметил, что в ближайшее время ожидается его официальный визит в Турцию, который придаст импульс двустороннему сотрудничеству между странами.

"В ходе официального визита в Турцию я встречусь с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, мы обсудим вопросы сотрудничества, находящиеся на повестке дня. Надеюсь, что отношения между нашими народами еще более укрепятся", – подчеркнул Жээнбеков.

В ходе беседы с послом Казахстана Каримом Кокрекбаевым Жээнбеков напомнил, что за короткое время два раза побывал в Астане – столице Казахстана с официальным визитом и на встрече глав государств Центральной Азии.

“Во время этих визитов нами подписаны важные документы, обсуждены актуальные вопросы. Очень рад вашему назначению послом в Кыргызстане, уверен, что наши отношения в будущем будут только углубляться, ведь нет ближе народов, чем кыргызы и казахи”, – сказал президент Кыргызстана.

(Автор: Али Мустафаев)

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