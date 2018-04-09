Экс-президент Кыргызстана принял участие в Боаоском азиатском форуме

9 апреля 2018 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экс-президент Кыргызстана, и действующий лидер партии Социал демократической партии Кыргызстана (СДПК) Алмазбек Атамбаев принял участие в круглом столе «Один пояс-один путь» в рамках Боаоского азиатского форума, проходящего в городе Боао (Китай). Об этом сообщает секретариат СДПК.

В ходе круглого стола состоялся обмен мнениями по деятельности в сфере строительства инфраструктуры, энергетики, транспорта, логистики, производства, финансов. Также участники обсудили опыт разных стран с момента принятия инициативы «Один пояс-один путь», и пути поощрения участия частного капитала в дальнейшей реализации данной инициативы.

Выступая на интерактивной сессии Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что реализация «Одного пояса-одного пути» и развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Азией и Европой является актуальной и важной инициативой.

При этом, отмечая выгодное географическое положение Кыргызстана, как соединяющего узла, подчеркнул важность продвижения приоритетных проектов, таких как автомобильная и железная дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», которые будут способствовать экономическому развитию всего региона.

(Автор: Али Мустафаев)

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