Сотрудничество со странами ЕАЭС является приоритетом для Кыргызстана – Сооронбай Жээнбеков

4 мая 2018 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назвал развитие взаимодействия с Россией и остальными государствами-участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одной из основных задач руководства страны. Об этом он заявил в пятницу во время визита в Иссык-Кульскую область республики, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Вступив в президентскую должность, я много времени уделял работе по укреплению отношений с соседними государствами. Как вы знаете, первый мой визит был в Российскую Федерацию, сотрудничество с Россией и государствами-членами ЕАЭС является приоритетным направлением нашей внешней политики", - приводит пресс-служба слова Жээнбекова.

По его словам, еще одной из своих главных целей он считает укрепление киргизской государственности.

"Моя основная обязанность как президента - это укрепление государственности, улучшение жизни народа", - заявил президент.

Достичь этого можно за счет экономического развития республики - в частности за счет увеличения экспорта сельхозпродукции, уверен Жээнбеков.

"Наша экологически чистая сельхозпродукция вне конкуренции на внешних рынках. Мы должны перерабатывать нашу продукцию в соответствии с требованиями внешних рынков, ни одна сельхозпродукция наших фермеров не должна остаться не переработанной", - отметил глава государства.

В связи с этим, все ресурсы таких финансовых институтов республики как Российско-Кыргызский Фонд развития, РСК-банк, Айыл-банк и Гарантийный фонд будут направлены на "развитие регионов и предпринимательства в селах".

Кыргызстан вошел в состав ЕАЭС в августе 2015 года, участниками союза также являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Россия.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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