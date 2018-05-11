«ИрАэро» планирует возобновить рейс Омск — Бишкек

Федеральное агентство воздушного транспорта России удовлетворило заявку авиакомпании «ИрАэро» на запуск регулярного рейса Омск — Бишкек. Как следует из приказа Росавиации, разрешены полеты с частотой три раза в неделю.

В прошлом году в рамках летнего расписания полетов омского аэропорта еженедельные рейсы обслуживала кыргызская авиакомпания TEZ JET.

Авиакомпания «ИрАэро» была создана в 1999 году. Долгое время основным видом работ являлось удовлетворение потребностей населения Дальнего Востока и северо-восточных районов страны в услугах грузоперевозок. С 2006 года ИрАэро осуществляет пассажирские перевозки и к настоящему моменту является крупнейшим перевозчиком в регионе.

3а 19 лет развития компании мы увеличили производственный потенциал, укомплектовали штат высококвалифицированными специалистами, сформировали организационную структуру, отвечающую потребностям работы на рынке пассажирских перевозок. Парк воздушных судов ИрАэро состоит из воздушных судов типа CRJ-100/200 (производство Канада), АН-26 и АН-24. В 2016 году в авиакомпанию поступили девять региональных самолетов отечественного производства — Суперджет 100 (SuperJet 100).

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