Минтранс Кыргызстана: Автодорога, ведущая в ущелье Кырчын, готова на 90%

Один из объектов, необходимых для проведения Всемирных игр кочевников, к 1 августа 2018 года будет сдана в эксплуатацию. Об этом сообщает Tazabek.kg со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорог Кыргызстана.

Устройство гравийного покрытия на автодороге Семеновка—Ак-Суу—Григорьевка—Кол-Кашка-Суу, ведущая в ущелье Кырчын, протяженностью 34 км, будет завершено к 1 августа.



«Сейчас выполнено 90% этого предусмотренного объема работ», - сказал начальник ДЭП №7 Министерства транспорта и дорог КР Бакыт Мусалимов.



Были выполнены работы по уширению моста на 15 км автодороги Семеновка—Ак-Суу. На этом же участке в восьми местах были установлены асбестовые трубы для отвода воды, диаметром 0,5 м, в двух местах — 1 м трубы. Также были удлинены трубы в четырех местах.



На автодороге Григорьевка—Кол-Кашка-Суу были установлены перила моста. На объездной дороге города Чолпон-Ата идет также подготовка участка к гравийному покрытию на 3,8 км, здесь в четырех местах ремонтируются мосты.

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