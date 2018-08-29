Ратифицировано Соглашение о режиме кыргызско-казахстанской госграницы

29 августа 2018 11:58 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон «О ратификации соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан о режиме кыргызско-казахстанской государственной границы, подписанного 25 декабря 2017 года в городе Астана», передает Кабар.

Закон принят Жогорку Кенешем (парламентом) 28 июня 2018 года.

Данным соглашением режим кыргызско-казахстанской государственной границы предусматривает правила содержания и пересечения Государственной границы, пропуска через Государственную границу лиц, транспортных средств и перемещения через Государственную границу грузов, товаров и животных, разрешения пограничных инцидентов, ведения хозяйственной, промысловой или иной деятельности, проведения общественно-политических, культурных или иных мероприятий на Государственной границе.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

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