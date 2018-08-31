В Кыргызстане планируют увеличить налоговые сборы

31 августа 2018 16:27 (UTC+04:00)

В 2019 году в Кыргызстане планируется собрать налогов на 11 миллиардов сомов больше, чем в текущем. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом республиканского бюджета на 2019-й и прогнозом на 2020–2021 годы, пишет Sputnik Кыргызстан.

В утвержденном бюджете нынешнего года доходы составляют 140,9 миллиарда сомов, а в следующем планируется получить 148,8 миллиарда за счет увеличения налоговых сборов.

В нынешнем бюджете утвержден план по сбору 106 миллиардов сомов, планы на следующий год — 117,3 миллиарда. Между тем ожидается сокращение некоторых других видов дохода, не связанных с налогами.

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