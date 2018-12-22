Кыргызстан должен стать крупным производителем электроэнергии в регионе - президент

22 декабря 2018 11:31 (UTC+04:00)

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил энергетиков страны с профессиональным праздником. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

По его словам, энергетика — это жизненно важная экономическая и социальная отрасль страны. «В соответствии со Стратегией устойчивого развития Кыргызстану необходимо в ближайшие годы стремиться стать крупным производителем электроэнергии в регионе, обеспечивать энергетическую безопасность страны и регионов, доступность энергоносителей для каждого потребителя и устойчивое развитие энергетики», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что высокий профессионализм и ответственность энергетиков помогут реализовать намеченные планы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Кыргызстане с начала года экспорт молочных продуктов вырос в два раза
Кыргызстан 21 декабря 16:54
Таджикистан поделился с соседями 40% своего цемента
Таджикистан 21 декабря 11:42
Президент Кыргызстана: Нет никакой необходимости менять Конституцию
Кыргызстан 21 декабря 11:35
В Кыргызстане выпустили в обращение модифицированные банкноты (ФОТО)
Кыргызстан 20 декабря 12:12
Обнародовано число поездок граждан Турции с целью трудоустройства в страны Центральной Азии (Эксклюзив)
Бизнес 20 декабря 09:41
В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ
Кыргызстан 19 декабря 16:24
Лента новостей
В Украине по случаю 100-летия Мехти Гусейнзаде выпущена почтовая марка (ФОТО)
Общество 13:52
СМИ: В результате падения автобуса в ущелье в Непале погибли 23 человека
Другие страны 13:44
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 17-21 декабря
Энергетика 13:38
СМИ: Еще один водитель погиб во Франции в результате блокады дороги "желтыми жилетами"
Европа 13:36
Flydubai начнет полеты в Узбекистан
Туризм 13:29
В Павлодарской области строится фабрика по производству индюшатины
Казахстан 13:19
Спикер парламента Азербайджана посетит Иран
Политика 13:17
Азербайджанская нефть 21 декабря подешевела
Энергетика 13:14
DPA: не менее 15 человек погибли при терактах у Национального театра в Могадишо
Арабские страны 13:14