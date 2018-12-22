Кыргызстан должен стать крупным производителем электроэнергии в регионе - президент

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил энергетиков страны с профессиональным праздником. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

По его словам, энергетика — это жизненно важная экономическая и социальная отрасль страны. «В соответствии со Стратегией устойчивого развития Кыргызстану необходимо в ближайшие годы стремиться стать крупным производителем электроэнергии в регионе, обеспечивать энергетическую безопасность страны и регионов, доступность энергоносителей для каждого потребителя и устойчивое развитие энергетики», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что высокий профессионализм и ответственность энергетиков помогут реализовать намеченные планы.

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