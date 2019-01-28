С начала января топливо в Кыргызстане подешевело на 1,2 сома

28 января 2019 10:47 (UTC+04:00)

С начала января в Кыргызстане стабильно дешевеет топливо. За 25 дней оно снизилось в цене на 1,2 сома, сообщил Национальный статистический комитет, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

Он ведет ежедневный подсчет средних потребительских цен на ГСМ по всей стране. Сравнение стоимости топлива показало ее понижение.

Больше всего подешевел бензин Аи-92 — на 1,54 сома. Если по итогам декабря его цена составляла 44,12 сома, то на 25 января — 42,58 сома.

Бензин Аи-95 подешевел на 1,1 сома — с 46,53 до 45,43, а дизельное топливо на 1,02 сома — с 46,52 до 45,5.

В 2018 году топливо в республике подорожало на 10,7 процента, дизель — на 18,5 процента, бензин — на 9,5 процента. При этом в течение года цены на бензин стабильно росли. Снижение их стоимости фиксировали только в августе, а солярки — в декабре.

Официальный курс на 28 января составляет 69,86 KGS/USD.

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