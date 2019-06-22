Новое соглашение Евросоюза и Кыргызстана, возможно, подпишут в начале 2020 года

22 июня 2019 11:06 (UTC+04:00)

Новое соглашение Евросоюза и Кыргызстана, возможно, подпишут в начале 2020 года, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

По их данным, ожидается парафирование документа. «Переговорщики нашли общий язык. Формально документ будет подписан в конце 2019 года или в начале следующего года», - говорится в сообщении.

Как проинформировали в Европейской службе внешних связей, это взаимовыгодное соглашение между ЕС и КР.

Напомним, что переговоры по новому соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве шли последние полтора года. Принятая новая стратегия направлена на содействие устойчивости, процветание и продвижение регионального сотрудничества.

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