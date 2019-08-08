Президент Кыргызстана заявил, что Атамбаев грубо нарушил конституцию

8 августа 2019 10:08 (UTC+04:00)

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, оказав жесткое вооруженное сопротивление при попытке задержания, грубо нарушил конституцию. Об этом заявил в четверг в Бишкеке во время заседания Совета безопасности президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Атамбаев грубо попрал конституцию и законы Кыргызской Республики", - цитирует Жээнбекова пресс-служба. Как он отметил, Кыргызстан является "правовым государством". "Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами", - отметил Жээнбеков.

По сообщению пресс-службы, президент обратился к членам Совета безопасности, подчеркнув "необходимость исполнения всех мероприятий по сохранению законности, мира и безопасности в стране, в связи с чем необходимо принять безотлагательные меры".

"Председатель Госкомитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев, министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев, генеральный прокурор Откурбек Джамшитов представили информацию по сложившейся ситуации. По итогам заседания было принято соответствующее решение", - подчеркивается в сообщении.

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