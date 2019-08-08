Парламент Кыргызстана предложил ввести в стране чрезвычайное положение

8 августа 2019 15:42 (UTC+04:00)

Депутаты парламента Кыргызстана предложили ввести в стране чрезвычайное положение в связи с событиями вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе внеочередного заседания парламент предложил ввести чрезвычайное положение на территории республики", - заявил сотрудник пресс-службы. По его словам, данную инициативу пока поддерживает большинство принимающих участие в сессии парламентариев. "Рассматривается возможность принятия постановления о введении чрезвычайного положения. Разработка документа поручена профильному комитету", - подчеркнул собеседник.

7 августа спецназ Кыргызстана начал операцию по задержанию экс-президента, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники в селе Кой-Таш оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Задержать бывшего главу государства, неоднократно отвергавшего все обвинения в свой адрес, не удалось. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Экс-президент сообщил о планах вывести своих сторонников на митинг в Бишкеке.

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