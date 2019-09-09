Жээнбеков поздравил Рахмона и таджикистанцев с Днем независимости

9 сентября 2019 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 сентября, поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона и таджикский народ с Днем независимости, сообщает Trend со ссылкой на Kabar, который сослался на отдел информационной политики аппарата президента КР.

«Позвольте от имени народа Кыргызстана и от себя лично поздравить Вас с Днем независимости Республики Таджикистан! Особо радуют сегодняшние значительные успехи Таджикистана в социальной и экономической сферах, достигнутые под Вашим мудрым руководством. Глубоко убежден, что благодаря Вашей личной поддержке настоящая дружба и добрососедские отношения между двумя государствами и в дальнейшем будут укрепляться в интересах народов Кыргызстана и Таджикистана», — говорится в поздравительной телеграмме.

Жээнбеков пожелал Рахмону крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной работе, а братскому таджикскому народу — мира и развития.

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