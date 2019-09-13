Кыргызстан получил от Японии оборудование для ремонта техники

БАКУ/Trend/-Правительство Японии оказало помощь Каракольскому дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) Министерства транспорта и дорог Кыргызстана, сообщает Trend со ссылкой на Kabar.

В частности правительство страны Восходящего солнца передало ДЭУ оборудование для обслуживания дорожно-эксплуатационной техники (6 машин для подачи масла, 3 тестера топливных насосов дизельных двигателей и т.д.), итого 159 наименований, 951 единиц.

Кроме того, оказали консалтинговые услуги: детальный план и управление закупками.

По словам директора 35 ДЭУ Азамата Момукеева, по линии JICA привезли оборудование на сумму 21 млн сомов.

«В частности нам передали оборудование для ремонта нашей техники. К примеру, шиномонтажную машину для мойки запчастей. У нас по городу вообще нет такого оборудования, и мы искали или возили куда-то нашу технику. Нам стало легче, как привезли это оборудование», - сказал он.

Зампредседателя представительства JICA в Кыргызстане Икеда Хируюке отметил, что правительство Японии поддержало инфраструктурный сектор, потому что это направление является основным. «JICA поддерживает проекты по строительству дорог и мостов. Кроме этого, мы провели исследование и выяснили, что у ДЭУ не хватает оборудования, чтобы ремонтировать свои машины», - сообщил он и подчеркнул, что аналогичный проект реализуется во всех регионах страны.

В частности проекты реализуются в 6 регионах, это Нарынская, Иссык-Кульская, Таласская, Джалал-Абадская и Ошская области.

Данный проект направлен на повышение экспортной конкурентоспособности отечественного производства и укрепление потенциала управления наземной транспортной сетью республики путем обеспечения безопасности транспортного сообщения на внутренних магистралях, тем самым, способствовать поддержанию состояния транспортной инфраструктуры и снижению межрегиональной диспропорции.

В целом по стране общая сумма проекта составляет 4,2 млн долларов.

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