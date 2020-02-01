Киргизия закрыла границы и прекратила воздушное сообщение с Китаем из-за вспышки в КНР коронавируса, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе киргизского правительства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Киргизия временно закрывает государственную границу с Китайской Народной Республикой и приостанавливает воздушное сообщение", - заявили в пресс-службе.

По данным кабмина, это решение принято в субботу Республиканским штабом по предупреждению завоза и недопущению дальнейшего распространения коронавируса на территории страны.

Как уточнили в правительстве, в настоящий момент ни одного случая инфицирования коронавирусом на территории Киргизии не зафиксировано. В стране создан республиканский штаб по реагированию на случаи возможного заражения. На границах проверяют всех въезжающих в страну с помощью тепловизоров. Граждан, прибывающих из регионов Китая, где распространен вирус, отправляют в медицинские изоляторы на карантин.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.