В Кыргызстане зарегистрирован первый случай коронавируса
В Кыргызстане зарегистрирован первый случай коронавируса. Инфекция выявлена у трех человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, передает Trend со ссылкой на Кабар.
По его словам, речь идет о трех кыргызстанцах, которые прибыли в страну 12 марта после совершения малого хаджа (умры) в Саудовской Аравии.
«Все случаи выявлены в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Все заразившиеся – мужчины. На данный момент принимаются меры по нераспространению болезни по стране. Случай выявили 16 марта, а результаты анализов вышли вчера вечером», - отметил он.
Он отметил, что вместе с ними прилетели 135 граждан. «Мы нашли уже 90 человек, они все изолированы, помещены в обсервацию», - сказал глава Минздрава.
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