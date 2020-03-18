В Кыргызстане зарегистрирован первый случай коронавируса. Инфекция выявлена у трех человек. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, речь идет о трех кыргызстанцах, которые прибыли в страну 12 марта после совершения малого хаджа (умры) в Саудовской Аравии.

«Все случаи выявлены в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Все заразившиеся – мужчины. На данный момент принимаются меры по нераспространению болезни по стране. Случай выявили 16 марта, а результаты анализов вышли вчера вечером», - отметил он.

Он отметил, что вместе с ними прилетели 135 граждан. «Мы нашли уже 90 человек, они все изолированы, помещены в обсервацию», - сказал глава Минздрава.