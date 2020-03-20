На территории Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 5,1

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло в пятницу на территории Кыргызстана. Как говорится в распространенном сообщении сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Министерства образования и науки Казахстана, подземные толки почувствовали и жители Алма-Аты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным сейсмологов, эпицентр стихии располагался в 137 км от города на территории соседней республики. Очаг залегал на глубине 15 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.