На территории Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 5,1
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1, которое произошло в пятницу на территории Кыргызстана. Как говорится в распространенном сообщении сейсмологической опытно-методической экспедиции комитета науки Министерства образования и науки Казахстана, подземные толки почувствовали и жители Алма-Аты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным сейсмологов, эпицентр стихии располагался в 137 км от города на территории соседней республики. Очаг залегал на глубине 15 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
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