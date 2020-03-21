В Кыргызстане зарегистрировано уже 12 случаев заражения коронавирусом

В Кыргызстане выявлены еще 6 новых случаев заражения коронавирусом, всего теперь 12. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил заместитель министра здравоохранения Толо Исаков, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, новые случаи выявлены в Баткене - 1 человек и в Сузакском районе - 5 человек.

«Несмотря на это, ситуация в стране стабильная. Все соответствующие органы Минздрав, МЧС и МВД работают в усиленном режиме», - сказал Исаков.

Напомним, ранее в Кыргызстане было выявлено шесть человек, заразившихся новым видом коронавирусной инфекции COVID-19. Трое заразившихся были выявлены 19 марта в Ноокатском районе Ошской области. Еще трое - в Сузакском районе Джалал-Абадской области.