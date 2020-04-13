В Кыргызстане выявлены 42 новых случая COVID-19
На 13 апреля 2020 года в Кыргызстане зарегистрировано 42 новых подтвержденных случая СOVID-19. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев, передает Trend со ссылкой на Kabar.
По его данным, среди 42 новых случаев 23 женщин, 19 мужчин. Так, в Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 419. Всего 224 - женщин, 195 мужчин.
Также на сегодняшний день количество выздоровевших возросло до 67 человек.
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