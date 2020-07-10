В бюджете Кыргызстана на 2020 год на сферу здравоохранения предусмотрено 6,6 млрд сомов

В бюджете Кыргызстана на 2019 год на сферу здравоохранения было выделено 3,6 млрд сомов (с трансфертами Фонду обязательного медицинского страхования при правительстве КР 14,3 млрд сомов), вместе с тем, в республиканском бюджете на 2020 год на сферу здравоохранения предусмотрено 6,6 млрд сомов (с трансфертами Фонду обязательного медицинского страхования при правительстве КР 18,1 млрд сомов). Об этом сообщает пресс-служба правительства, сообщает Trend со ссылкой на Кабар.

Пандемия COVID-19 не только отразилась на экономической ситуации в стране и внесла существенные коррективы в жизнь простых граждан КР, но и повлияла на работу всех государственных органов КР, собираемость налоговых и таможенных платежей, из которых и формируется республиканский бюджет.

Несмотря на складывающуюся в стране ситуацию, на выплату установленных компенсаций и доплат медицинским работникам, вовлеченным в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, в текущем году только из республиканского бюджета направлено 243,3 млн сомов.

Кроме того, профинансированы мероприятия по приобретению аппаратов искусственной вентиляции легких, мобильных кислородных концентратов, средств индивидуальной защиты, необходимых медицинских препаратов и средств гигиены.

В целом, финансирование мероприятий, связанных с COVID-19, осуществляется своевременно и в необходимом объеме.