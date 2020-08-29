Минздраву КР переданы кислородные концентраторы от дипломатов загранучреждений КР

Министерству здравоохранения КР переданы кислородные концентраторы от дипломатов загранучреждений КР. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба МИД КР.

По ее данным, церемония передачи 49 кислородных концентраторов Министерству здравоохранения КР состоялась сегодня в МИД. В мероприятии приняли участие статс-секретарь МИД КР Н.Бардинова, статс-секретарь Минздрава КР К.Шадыханов, а также директор Государственного учреждения «Клиническая больница Управления делами Президента и Правительства КР» Г.Баитова.

«Данные концентраторы приобретены за счет личных средств послов и Генеральных консулов КР в иностранных государствах, в рамках мероприятий по противодействию распространению короновирусной инфекции СOVID-19 на территории Кыргызстана», - отметили в МИД.

Из приобретенных 49 кислородных концентраторов, 15 единиц были переданы в ГУ «Клиническая больница Управления делами Президента и Правительства КР», и 34 аппарата в Минздрав КР, которые, по мере необходимости, будут распределяться в лечебные учреждения страны.