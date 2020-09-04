Президент КР: Фермерские хозяйства обеспечивают продовольственную безопасность страны

«Фермерские хозяйства кроме улучшения благосостояния жителей в регионах, обеспечивают продовольственную безопасность страны», — подчеркнул президент в четверг КР Сооронбай Жээнбеков при ознакомлении с деятельностью фермерского хозяйства «Таштан», расположенного в селе Петровка Московского района. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Фермер Фархат Юсупов проинформировал, что основным направлением их деятельности является животноводство и молочное производство.

На сегодняшний день общее поголовье коров пород «Голштин» и «Симментал» достигло около 200 голов, которые производят до 1000 литров молока в день. Сельскохозяйственная техника хозяйства была закуплена при кредитной поддержке ОАО «Айыл Банк».

Сооронбай Жээнбеков в беседе с местными фермерами подчеркнул важность развития частного предпринимательства в регионах, которое позволит создать новые рабочие места и остановить трудовую миграцию.

Глава государства с удовлетворением отметил образцовую деятельность данного фермерского хозяйства, добавив, что благодаря подобным хозяйствам и усилиям предпринимателей на местах создаются предпосылки для устойчивого развития регионов страны.

Президент выразил благодарность коллективу фермерского хозяйства за созидательный труд, подчеркнул необходимость всяческой поддержки подобных предпринимателей на местах для наращивания потенциала перерабатывающей промышленности страны, в особенности молочной.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время особое внимание государства обращено развитию молочной промышленности, в том числе будет увеличиваться число перерабатывающих заводов, куда местное население сможет реализовывать молочные продукты.

Также Сооронбай Жээнбеков пожелал молодым фермерам, работающим в хозяйстве, открыть собственное дело, для чего есть возможности — помощь желающим самореализоваться будет оказана со стороны Российско-Кыргызского фонда развития, Гарантийного фонда и «Айыл банка», руководители которых принимают участие во всех рабочих поездках Главы государства в регионы страны.

Он напомнил, что сегодня около 70% льготных кредитов и средств этих финансовых институтов направлены в села. Глава государства напомнил, что одним из основных направлений реализации программы регионального развития определена поддержка экспортоориентированных предприятий.

Президент поблагодарил Таштана Юсупова, отца директора хозяйства Вахобжона и фермера Фархата Юсуповых, за воспитание достойных и трудолюбивых сыновей, пожелав их семье всего самого наилучшего.