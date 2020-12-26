ЦИК Кыргызстана аккредитовала еще 78 международных наблюдателей
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана на заседании 26 декабря 2020 года постановила аккредитовать 78 представителя различных миссий в качестве международных наблюдателей на досрочных выборах президента Кыргызстана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба ЦИК страны.
Из них:
1. Миссия СНГ – 44;
2. Посольство Казахстана в КР – 1;
3. Посольство США в КР – 6;
4. Посольство Франции в КР – 2;
5. Посольство Венгрии в КР – 1;
6. Посольство Королевства Нидерландов в КР – 2;
7. Посольство Финляндии в КР – 1;
8. Посольство Туркменистана в КР – 1;
9. Посольство Великобритании в КР – 7;
10. Представительство ЕС в КР – 6;
11. Представительство НДИ – 2;
12. БДИПЧ ОБСЕ – 5.
По состоянию на 26 декабря 2020 года ЦИК-ом аккредитовано 198 международных наблюдателей из 34 стран мира, представляющих 25 международных организаций.