Глава МИД Кыргызстана встретился с членами международных наблюдателей от Миссии ШОС

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев встретился с членами Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, прибывших в Бишкек для мониторинга за ходом подготовки и проведения досрочных выборов президента и референдума по определению формы правления в стране, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана, в ходе встречи Казакбаев выразил благодарность международным наблюдателям от ШОС за проявленный интерес и участие в важном мероприятии Кыргызской Республики.

Министр информировал о принимаемых руководством страны усилиях для проведения чистых демократичных выборов. Вместе с тем, подчеркнуто, что события 2005, 2010 и 2020 годов показали, что Кыргызстан является демократическим государством, которое дорожит свободным волеизъявлением народа.

Казакбаев отметил, что мудрый и многонациональный народ Кыргызстана является носителем суверенитета и единственным источником государственной власти, который решает каким путем должна идти страна и кто будет ей руководить.

Кроме этого министр подтвердил, что Кыргызстан остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений.

Касаясь вопросов сотрудничества в рамках ШОС, Казакбаев отметил, что участие Кыргызстана в ШОС является одним из приоритетов во внешней политике государства.

Вместе с тем Министр обозначил, что несмотря на имеющиеся трудности, связанные с пандемией, государства-члены ШОС проводят активное сотрудничество по ряду вопросов в рамках Организации, в том числе в сфере политики, безопасности, экономики, инвестиций, финансов, торговли, транспорта и других областей. Благодаря тесному взаимодействию, в 2020 году успешно организованы основные мероприятия в рамках ШОС, как заседания Совета глав государств-членов ШОС и Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС в формате видеоконференции.

В свою очередь, координатор Миссии наблюдателей от ШОС, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам А.В.Чепа информировал о проводимой работе Миссии в рамках мониторинга за ходом подготовки к выборам Президента КР и референдуму КР, а также выразил уверенность того, что предстоящие досрочные президентские выборы и референдум пройдут максимально прозрачно и достойно.

А.В.Чепа также подчеркнул, что многонациональный народ Кыргызстан является единственным источником власти, который завтра на выборах примет исторически важный выбор для страны.