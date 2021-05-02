Обстановка на кыргызско-таджикской госгранице характеризуется как стабильная - Погранслужба ГКНБ

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы на 09:30 2 мая 2021 года характеризуется как стабильная. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ, передает Trend со ссылкой на Kabar.

По их информации, за прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы. Движение транспортных средств по автодороге Ош-Исфана осуществляется беспрепятственно.

Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации.

Координацию действий комиссии по реализации договоренностей, достигнутых в ходе двусторонних переговоров, со стороны осуществляет первый заместитель председателя - директор Пограничной службы ГКНБ КР полковник Уларбек Шаршеев.

Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР несут службу в усиленном режиме