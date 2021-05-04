В ОДКБ приветствовали соглашения об урегулировании на границе Таджикистана и Кыргызстана

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приветствует достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе и отвод дополнительных воинских подразделений с боевой техникой. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ОДКБ, распространенном во вторник.

"В ОДКБ приветствуют достижение договоренностей о прекращении столкновений на кыргызско-таджикской границе, отвод дополнительных воинских подразделений с боевой техникой и стремление сторон к урегулированию спорных пограничных вопросов политико-дипломатическими методами в духе союзничества и добрососедства, лежащем в основе деятельности организации", - подчеркивается в заявлении.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана в районе водозабора "Головной", который каждая из сторон считает своей территорией, обострилась 28 апреля, когда там возник конфликт между жителями приграничных сел двух стран. 29 апреля произошло вооруженное столкновение между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана.

В тот же день вечером стороны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений в места постоянной дислокации, однако перестрелки периодически продолжались в отдельных районах до 1 мая.