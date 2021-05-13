Президенты Кыргызстана и Турции по телефону обсудили вопросы сотрудничества

Сегодня, 13 мая, состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей в рамках стратегического партнерства.

Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного праздника всех мусульман Орозо-айт, пожелав процветания и мира народам Кыргызстана и Турции.

Садыр Жапаров выразил благодарность Реджепу Тайипу Эрдогану за оказание моральной и гуманитарной поддержки, и готовность оказать содействие в восстановлении Баткенской области, пострадавшей в ходе последних событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что с глубокой скорбью и болью воспринял известия о гибели граждан в ходе вооруженного конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана, и выразил соболезнования от имени братского народа Турции семьям и близким погибших.

Стороны наметили совместные планы на предстоящий период по наращиванию взаимодействия между двумя странами.