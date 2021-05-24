Президент Кыргызстана вылетел в Россию с рабочим визитом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в понедельник с рабочим визитом вылетел в российский город Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В ходе визита Садыр Жапаров проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего расширения сотрудничества Кыргызстана и России.

Особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции.

В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызстан российских вакцин.

В состав делегации Кыргызстана входят министр иностранных дел Руслан Казакбаев, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Дастан Дюшекеев, посол Кыргызстана в России Гульнара-Клара Самат.