В Кыргызстане построят новый цементный завод
Аким Ноокатского района Кыргызстана Данир Иманалиев посетил отдалённое от районного центра село Ынтымак, где ознакомился с планом строительства нового цементного завода, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Глава района ознакомился с началом подготовки строительства крупнейшего цементного завода в регионе и поручил главе сельской администрации в кратчайшие сроки оказать содействие в строительстве нового завода и провести в этом направлении соответствующие работы.
ЗАО «Стандарт Цемент» построит цементный завод мощностью 3 500 тонн в сутки на участке Сары-Талаа села Ынтымак Ноокатского района Ошской области. В результате будет создано 300-350 новых рабочих мест. Начало строительных работ ожидается в 3 квартале 2021 года.
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