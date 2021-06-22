Казахстан предоставит Кыргызстану 50 тыс. доз вакцины от COVID-19
Казахстан предоставит Кыргызстану гуманитарную помощь в виде 50 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и соцразвития Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.
По ее данным, поступление казахской вакцины ожидается уже к концу этой недели. «Сейчас вопрос прорабатывается через посольство», - говорится в сообщении.
Справочно: Казахстанская вакцина QazCOVID-in произведена Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. Она включена в реестр Всемирной организации здравоохранения.
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