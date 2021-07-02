Потребление электроэнергии в Кыргызстане за июнь 2021 года составило 934 млн 673 тыс. кВт.ч.

По оперативным данным центральной диспетчерской службы ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», за июнь 2021 года потребление электроэнергии в кыргызской энергосистеме составило 934 млн 673 тыс. кВт.ч, передает Trend со ссылкой на Кабар.

При этом отмечается, что в 2020 году за аналогичный период потребление составило 846 млн 769 тыс. кВт.ч.