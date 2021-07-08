Возобновляется рейс по маршруту Шарджа – Бишкек – Шарджа
ОАО «Международный аэропорт «Манас» сообщает о возобновлении регулярных рейсов между городами Бишкек и Шарджа с частотой 3 рейса в неделю – среда, пятница и воскресенье, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, рейсы по маршруту Шарджа – Бишкек – Шарджа будет выполнять авиакомпания Air Arabia (ОАЭ) с 16 июля 2021 года. Длительность полета — около четырех часов.
В целях расширения географии полетов и наращивания пассажиропотока ОАО «МАМ» проводит работу по привлечению новых авиакомпаний и открытию новых авиасообщений.
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