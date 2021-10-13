Посол КР попросил ускорить подписание порядка мониторинга авто с Казахстаном

Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев провел двустороннюю встречу с председателем Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Али Алтынбаевым, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В ходе беседы стороны обсудили имеющиеся вопросы грузоперевозчиков, следующих из Кыргызстана в Россию транзитом через территорию Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Посольства КР в Казахстане.

Дюшекеев в рамках реализации договоренностей, просил ускорить согласование и подписание с кыргызской стороной порядка мониторинга товаров автотранспортных средств, перемещаемых по вышеуказанному маршруту и в обратном направлении с использованием навигационных пломб, обеспечивающегося беспрепятственного транзитного прохождения грузов и товаров через территорию Казахстана.

Председатель комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Али Алтынбаев информировал о проводимой совместной работе с государственными органами Кыргызской Республики, курирующими вопросы экономики и налогов, в том числе в онлайн формате, по совершенствованию транзитного перемещения товаров и грузов через территорию Республики Казахстан.