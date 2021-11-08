Обсуждены вопросы размещения в Бишкеке Инвестиционного фонда Тюркского совета

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 8 ноября, принял Генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдада Амреева. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе встречи Жапаров был проинформирован о ходе подготовки к предстоящему заседанию ССТГ.

Президент подчеркнул ключевую роль Тюркского совета в интеграционном процессе стран-участниц и укреплении многостороннего сотрудничества. Он отметил, что Кыргызстан придает важное значение участию в Совете сотрудничества тюркоязычных государств.

Садыр Жапаров выразил мнение, что предстоящий саммит станет хорошей возможностью для обсуждения дальнейшего укрепления и развития Тюркского Совета.

Багдад Амреев детально рассказал о ходе подготовке к очередному заседанию и предполагаемых вопросах к обсуждению.

Также в ходе встречи были обсуждены вопросы размещения в г. Бишкек Инвестиционного фонда ССТГ.