В Кыргызстане стартовали парламентские выборы

БАКУ /Trend/ - В Кыргызстане в 08:00 по местному времени стартовали парламентские выборы.

Как передает в воскресенье Trend, cогласно новому закону, 54 депутата Жогорку Кенеша (парламент Кыргызстана) избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.

Всего открыто 2 494 избирательных участка, из них 59 зарубежом и 2435 в стране.

В окончательный список избирателей по единому избирательному округу включены 3 703 420 избирателей, из них 84 128 будут голосовать за рубежом.

По Одномандатным избирательным округам количество избирателей составило: 3 619 292 (без учета избирателей, зарегистрированных за рубежом).

Всего в выборах принимают участие 21 партия и 287 одномандатников