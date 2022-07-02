Китай поддержит важные социально-экономические проекты в Кыргызстане

Заместитель министра иностранных дел КР Азизбек Мадмаров встретился с послом КНР в Кыргызстане Ду Дэвэнь. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщили в МИД Кыргызстана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам текущей повестки дня кыргызско-китайского сотрудничества.

Стороны отметили целесообразность придания импульса двусторонним отношениям путем проведения визитов на высоком уровне.

Отмечается, что заместитель министра А.Мадмаров отметил активную динамику взаимодействия по проекту строительства железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» и подчеркнул важность ускорения ТЭО проекта.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость практической реализации грантовых проектов по строительству Обводного Чуйского канала, а также лавинозащитных сооружений в рамках проекта строительства автомобильной дороги «Север-Юг».

Посол КНР Ду Дэвэнь отметила поддержку китайской стороны указанных проектов, имеющих важное значение для социально-экономического развития Кыргызстана.

Встреча прошла в дружеской атмосфере.