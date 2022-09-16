В Кыргызстане сообщили о боестолкновениях в двух районах на границе с Таджикистаном

Вооруженные столкновения между военнослужащими Кыргызстана и Таджикистана на границе двух государств идут в двух районах кыргызской Баткенской области. Об этом сообщила в пятницу Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области продолжает оставаться напряженной. Ожесточенные боестолкновения идут в Лейлекском и Баткенском районах", - говорится в сообщении.

Погранслужба отмечает, что ее подразделения, дислоцированные в Баткенской области, "располагают достаточными силами и средствами для ведения боевых действий и отражения агрессии таджикской стороны".